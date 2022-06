W Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi - na razie p.o. dyrektora

Małgorzata Kowalska była dotychczas zastępcą dyrektora ds. finansowo-administracyjnych Teatru im. S. Jaracza. Była również zastępczynią poprzedniego dyrektora "Jaracza", Waldemara Zawodzińskiego i po jego odwołaniu w lipcu 2020 roku pełniła obowiązki dyrektora łódzkiej sceny do momentu powołania na to stanowisko Marcina Hycnara.

Zarząd Województwa Łódzkiego nie podjął jeszcze decyzji, co do formuły wyboru nowego dyrektora instytucji - czy będzie to konkurs, czy powołanie. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że zespół Teatru im. S. Jaracza przedstawił marszałkowi województwa swojego kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego (wszystko wskazuje bowiem na to, że funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego zostaną teraz rozdzielone).