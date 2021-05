W tych miastach i powiatach zarabia się najwięcej. Na liście m.in. powiat bełchatowski, a także poddębicki i Łódź RANKING

Jastrzębie Zdrój otwiera listę miast i powiatów, w których są najwyższe średnie zarobki w firmach. Dopiero trzecie miejsc zajęła Warszawa, którą wyprzedziły jeszcze Lubin i okolice, natomiast tuż za nieformalnym podium uplasował się powiat bełchatowski.Zestawienie przygotowali pracownicy portalu Tu Warto Mieszkać. Wzięli pod uwagę średnie pensje w sektorze przedsiębiorstw (bez uwzględniania wynagrodzeń w małych firmach, zatrudniających do 9 osób), które wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Pierwsze miejsce zajęło Jastrzębie Zdrój, w którym średnia pensja to 8.443 zł brutto. Na drugim miejscu uplasował się powiat lubiński z wynagrodzeniem rzędu 8.275 zł brutto.W tym zestawieniu dopiero trzecie miejsce zajęła Warszawa, z wynagrodzeniem w wysokości 6.803 zł brutto, a tuż za nią znalazł się powiat bełchatowski z pensją w wysokości 6.696 zł. Miejsce piąte należy do powiatu łęczyńskiego, z wynagrodzeniem rzędu 6.177 zł brutto.Czytaj dalej

