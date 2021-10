W tym roku znów będzie kwesta na ratowanie zabytków Starego Cmentarza w Łodzi

Podczas tej internetowej zbiórki zebrano około 30 tysięcy złotych. Rekordowa była za to XXV jubileuszowa Kwesta na rzecz ratowania zbytków Starego Cmentarza. Zebrano wtedy ponad 1,2 miliona złotych. Między innymi dzięki temu w tym roku odnowiono 10 nagrobków. Jednym z nich jest grób zmarłego w 1946 roku Stefana Rogowicza, twórcy łódzkich parków. Dzięki niemu mamy popularne Zdrowie, ale też Ogród Botaniczny, łódzkie zoo. Pomnik ten odrestaurowano dzięki Towarzystwu Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi i wsparciu Urzędu Miasta.

- Przywracamy blask nagrobkom, ale też pamięć pochowanych w nim ludziom – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Zachęcam wszystkich do wsparcia kwesty. By pieniędzy zebrano dwa razy więcej niż zwykle, co zrekompensowałoby to, że w tamtym roku ze względu na pandemię kwesta odbywała się w Internecie.