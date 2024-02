W V lidze tenisa stołowego UMLKS Radomsko przegrał z Drużbicami 2:8. ZDJĘCIA

Przegrana tenisistów UMLKS Radomsko

Tenisiści rezerw UMLKS Radomsko rozegrali w sobotę mecz w V lidze z GLKS II Drużbice. To bezpośredni rywal radomszczan w walce o awans do IV ligi. Przypomnijmy, że z IV ligi do wyższej klasy rozgrywek awansują dwa najlepsze zespoły.

W rozegranym awansem spotkaniu, GLKS II pokonał rezerwy UMLKS Radomsko 8:. Po jednym punkcie dla radomszczan zdobyli Jakub Szwedzik i Szymon Janocha. Jak przypomina Jacek Kawka, trener tenisistów UMLKS, nadal jesteśmy wiceliderem tabeli, jednak mamy więcej rozegranych spotkań od rywali. Liderem tabeli jest AGROSAD Sieradz.

W tym tygodniu młodzi tenisiści UMLKS Radomsko sprawdzą swoje siły w turniejach wojewódzkich. Spotkania ligowe zaplanowano za dwa tygodnie.