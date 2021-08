W województwie łódzkim brakuje krwi. Zostań wakacyjnym ratownikiem życia

W wakacje maleje liczba dawców krwi

Każdego roku, w okresie letnim, wzrasta zapotrzebowanie na krew. Jak podaje Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego, dzienne zapotrzebowanie wynosi około 350 donacji. Niestety w wakacje ta ilość spada do 180-200 donacji. Stąd Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Samorząd Województwa Łódzkiego zwracają się do mieszkańców z prośbą o odwiedzanie punktów poboru krwi.

Na krwiodawców czekają miłe upominki

Apel o oddanie cennego osocza jest skierowany do wszystkich zdrowych osób od 18. do 65. roku życia. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Edyta Wcisło, informuje, że codziennie na krwiodawców czekają miłe niespodzianki. Każdy, kto do końca sierpnia odda krew w oddziałach terenowych, w centrum oraz na ekipach wyjazdowych otrzyma broszkę z grupą krwi oraz worek z napisem ,,Jestem wakacyjnym ratownikiem życia”. Ponadto dawcy otrzymują pakiet dziewięciu czekolad i mogą posmakować bardzo dobrej kawy. W środę i weekendy można za to spróbować łódzkich lodów Bambino.