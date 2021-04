W województwie łódzkim mieszka 167 stulatków. Najstarsza emerytka ma 107 lat i 3 miesiące, a emeryt 105 lat i 3 miesiące

W gronie stulatków zdecydowanie przeważają panie. Kobiet w tym przedziale wiekowym w naszym województwie jest bowiem 143, a panów zaledwie 24. Wszyscy otrzymują dodatkową emeryturę.

- Każda osoba, która kończy 100 lat może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego od prezesa ZUS - mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Wysokość świadczenia zależy od wysokości tzw. kwoty bazowej w dniu setnych urodzin. Dla osób, które od 1 marca tego roku do końca lutego przyszłego roku będą kończyły 100 lat, wynosi ona 4512,41 zł brutto. Kwota ta, wypłacana jest co miesiąc i nie podlega waloryzacji, co oznacza, że do końca życia wypłacana jest w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty.