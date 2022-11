W ZST-I w Łodzi: Puchar Polski GPA/IPO w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23

Gośćmi specjalnymi będą Michał Kopacki - mistrz strongman i Katarzyna Staśkowska - mistrzyni kulturystyki

Goście/Sędziowie imprezy:

Yazichan Hovhannes - wielokrotny Mistrz i Rekordzista Polski, Europy i świata w wyciskaniu sztangi leżąc.

Arkadiusz Herodowicz – prezes federacji GPA/IPO, Mistrz Świata w kategorii SUBMASTER, Mistrz Świata w kategorii OPEN, Mistrz Świata BEST OF THE BEST.

Arkadiusz Redzynia – medalista mistrzostw Polski, Europy i Świata.

Adam Sławnikowski - medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata Federacji GPA i WPA.

Patryk Zgliński – vice Mistrz Świata juniorów.

Ryszard Wilczak – wielokrotny Mistrz Europy i Świata weteranów.

Magdalena Mądraszek – sędzia federacji GPA/IPO.

Tomasz Andrzejczak - prezes federacji WPA Polska i trener kadry narodowej.