Wakacje z piłką chodzoną dla seniorów. Walking futbol na Minerskiej

- Absolutnie nie ma się czego bać. Każdy może z nami ćwiczyć. Zapraszamy nawet takie osoby, które nigdy wcześniej nie kopały piłki, a chcą po prostu się poruszać na świeżym powietrzu. Podczas zajęć bawimy się z piłką i wykonujemy z nią bardzo proste ćwiczenia. Na pewno będzie sporo śmiechu i zabawy. Walking futbol, to doskonały pretekst aby wyjść z domu, poznać nowych ludzi i skutecznie się odstresować - zachęca Jarosław Paradowski ze Stowarzyszenia Walking Futbol Polska.

Jeśli ktoś się obawia, że nie da rady, a chciałby tylko popatrzeć jak wyglądają zajęcia, to oczywiście też jest taka możliwość. Organizatorzy zapewniają, że nie będą rygorystycznie sprawdzać wieku uczestników i jeśli komuś brakuje kilku lat to magicznej "sześćdziesiątki", też będzie mógł ćwiczyć ze wszystkimi. Można przyjść w towarzystwie dzieci czy wnuków, bo w treningu mogą brać udział wielopokoleniowe rodziny.

Projekt "Wakacje z piłką chodzoną" będzie trwał aż do końca września. Na zajęcia zapraszamy w każdy poniedziałek, w godzinach 18.00-19.30 (ośrodek UMŁ Minerska, parking przy ul Krańcowej 19). Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: [email protected], tel. 690-990-278

Projekt dofinansowano ze środków zadania "Mikrogranty dla seniorów 2022" finansowanego ze środków Budżetu Miasta Łodzi realizowanego przez Centrum OPUS.