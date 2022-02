Walentynki 2022. Romantyczne życzenia na walentynki do wysłania SMS. Wierszyki dla drugiej połówki na walentynki 14.02.2022

ŻYCZENIA WALENTYNKI 2022

Miłość moja błądzi nocą,

wciąż przy Tobie serce me.

Ja Cię kocham całą mocą,

lecz nie wiem... czy Ty kochasz mnie...?

***

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

***

Kocham Cię w każdej godzinie,

Kocham Cię w każdej minucie,

Być może tym sposobem

Kiedyś zdobędę Twoje uczucie!