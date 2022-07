Walking futbol - nowa sekcja w ŁKS. Łodzianie triumfatorami Ligi Mistrzów. Trofeum przy al. Unii

W rozgrywanej na dwunastu boiskach, szóstej edycji Almelo City Cup, wzięła udział rekordowa liczba 48 zespołów z ośmiu krajów (Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Anglia, Szkocja, Litwa, Polska). Wśród konkurentów polskich drużyn nie zabrakło uznanych firm, jak choćby: Werder Brema, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld, Feyenoord Rotterdam czy FC Utrecht.

Rozgrywki grupowe, to był klasyczny spacerek. 2:0 z Werderem Brema, 8:1 z francuskim Walking Foot Vias (sześć goli Wojciecha Włodarczyka!!!), 3:0 z angielskim Grimsby Mariners i pierwsze miejsce w grupie.

Drugiego dnia z FC Catalans 2:2, 2:0 z silnym VFL Wolfsburg, remis 1:1 z Spvg Steinhagen (powtórka z ubiegłorocznego finału) i Rosomaki mogli szykować się do meczu o pierwsze miejsce, w którym zagrali z holenderskim Vitesse '63. Finał łodzianie wygrali 1:0.

Skład: Andrzej Głowacki, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Sobieraj, Jacek Hummel, Marek Światłowski, Jarosław Paradowski, Dariusz Żmijewski, Marian Ciniecki, Paweł Lewandowski

Na swoim profilu na Facebooku Paweł Lewandowski, znany kibic i sponsor drużyny ŁKS, napisał: Pierwszy raz w historii tego największego w Europie turnieju Walking Futbol drużyna zdobyła dwa razy z rzędu tytuł. I to tyle drogie koleżanki i koledzy do zobaczenia na U2. Myślę, że ŁKS Łódź może nas wziąć pod swoje skrzydła. Będziemy dobrze ambasadorować klub. Z zazdrością patrzyłem na zgredów w koszulkach Feyenoordu Rotterdam, Eintrachtu Frankfurt, Twente Enschede, Newcastle United, Grimsby Town, Arminii Bielefeld, którzy mówili, że mają z klubów dofinansowanie. Coś takiego zrobić z przeplatanką na piersi rozwaliłoby każdy system!

Łódzką ekipą w Holandii opiekował się były piłkarz ŁKS Tomasz Cebula.