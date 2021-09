Waterpoliści ŁSTW Ocmer Łódź walczą o zwycięstwo w międzynarodowym turnieju w Finlandii

Łódzka drużyna została wylosowana do grupy z dwiema fińskimi zespołami, pozostałe drużyny – w drugiej grupie są ze Szwecji, Finlandii oraz Litwy.

– Jak zawsze będziemy walczyć o wygranie międzynarodowego turnieju – mówi trener Edward Kujawa, który przygotowuje zespół do sezonu.

Ekstraliga piłki wodnej rozpocznie się 9-10 października. Osiem drużyn walczyć będzie w jednej grupie systemem każdy z każdym. Po siedmiu kolejkach, czyli fazie zasadniczej nastąpi podział na dwie czterozespołowe grupy – mistrzowską i spadkową. Wrundzie finałowej (sześć kolejek po dwa spotkania systemem mecze i rewanże) zaliczone zostają punkty i bramki drużyn z fazy zasadniczej. Ostatnia drużyna w tabeli walczyć będzie ze zwycięzcą pierwszej ligi w meczu barażowym o prawo gry w ekstralidze w przyszłym sezonie. Drużyna z ekstraligi jest gospodarzem tego dwumeczu.

W pierwszej kolejce grać będą: ŁSTW Ocmer Łódź - KSZO Ostrowiec Św., AZS Uniwersytet Warszawski - UKS Neptun Uniwersytet Łódzki, WTS Polonia Bytom - Arkonia Szczecin, Waterpolo Poznań - Alfa Gorzów.

Mistrzem Polski z ubiegłego sezonu jest AZSUniwersytet Warszawski, wicemistrzem Polonia Bytom, a brązowe medale zdobyli waterpoliści ŁSTWOcmer Łódź. Łodzianie zdobyli do tej pory dziewiętnaście tytułów mistrza Polski.

Trener ŁSTWEdward Kujawa jest rekordzistą Polski pod względem liczby tytułów mistrza Polski w gracz zespołowych. Zdobył ich siedemnaście. I wcale nie wybiera się na emeryturę. Zrobi to po zdobyciu dwudziestego tytułu... ą