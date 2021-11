Waterpoliści Politechniki Łódzkiej ŁSTW Ocmer na czele ekstraligi. Łodzianie wygrali dwa mecze w ciągu 24 godzin

Po zwycięstwie nad mistrzem Polski AZSUniwersytet Warszawski waterpoliści Politechniki Łódzkiej ŁSTWOcmer złapali wiatr w żagle. Wygrali dwa mecze w sobotę i niedzielę. Pokonali kolejnego pretendenta do tytułu mistrza Polski.

Najpierw Zatoce Sportu podopieczni trenera Edwarda Kujawy pokonali po bardzo ciekawym meczu KSZO Ostrowiec 13:10 (4:1, 2:2, 5:3, 2:4). Najlepszym zawodnikiem był Piotr Michalski. Ten mecz zakończył się w sobotę przed godziną 20, a już nazajutrz o godz. 17 na łodzian czekał kandydat do tytułu mistrza Polski – Polonia Bytom. Jeden mecz i podróż do Bytomia nie miały wpływu na podopiecznych trenera Edwarda Kujawy, którzy są doskonale przygotowani do sezonu.

Politechnika Łódzka ŁSTW Ocmer wygrała 12:7 (2:2, 4:3, 3:1, 3:1). MVP meczu został wybrany Michał Diakonów. Znowu rządził w defensywie i skutecznie grał w ataku. Strzelił przepięknego gola w tym meczu po „zahipnotyzowaniu” bramkarza gospodarzy. Zdobył trzy bramki i zaliczył osiem przechwytów!

Bramki dla ŁSTW Ocmer: Piotr Michalski 4, Michał Diakonów 3, Stefan Tomicevic 3 , Grzegorz Knap 2.