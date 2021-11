We wtorek święto w SportArenie w Łodzi. ŁKS Commercecon gra w Pucharze CEV

We wtorek o godz. 18 w łódzkiej Sport Arenie przy al. Unii siatkarki ŁKSCommercecon podejmują w pierwszym meczu Pucharu CEV Swietelsky Bekescsaba. Wejściówki dostępne są on-line w serwisie https://sportarena.makis.pl/ oraz stacjonarnie w Centrum Biletów Łódź.

Ceny biletów: normalny – 30 zł, ulgowy 15 zł, młody SiatkoFan 1-5 lat – 1 zł, normalny – promocja karnetowicz “sezon 2021/22” – 25 zł, ulgowy – promocja karnetowicz “sezon 2021/22” – 12 zł.

Wiewióry wygrywają, więc i Sport Arena powinna zostać wypełniona do ostatniego miejsca. Kibice siatkarek ŁKSCommercecon są znani w całej Europie z tego, że potrafią stworzyć na trybunach niezapomniane widowisko. Nie inaczej będzie we wtorek.