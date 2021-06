We wtorek uroczystość na Anilanie. Andrzej Szymczak patronem hali Anilany przy ul. Sobolowej w Łodzi

Wydarzenia te będą towarzyszyły inauguracji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej. Uroczystość stanowi zwieńczenie kilkuletnich starań działaczy Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej.

W październiku 2019 roku Zarząd ŁZPR, na wniosek wiceprezesa Jerzego Bończaka, podjął decyzję o upamiętnieniu postaci łódzkiego olimpijczyka w piłce ręcznej - Andrzeja Szymczaka. „Hala Sportowa imienia Andrzeja Szymczaka” – działacze wystąpili do władz miasta o nadanie takiej nazwy hali sportowej znajdującej się przy ulicy Sobolowej, użytkowanej przez piłkarzy ręcznych UKS Anilana. Podjęto również starania o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi hali. Rada Miasta Łodzi, stosowną uchwałą przychyliła się do projektu wnioskodawcy przypisując hali na Widzewie patrona.

Andrzej Szymczak (ur.1948 – zm.2016) z Anilaną pozostawał związany przez ponad 50 lat: jako zawodnik (1965 – 1984), trener (1988 – 1995) i działacz (1996 – 2016). Grając na pozycji bramkarza był pierwszoplanową postacią w zdobywaniu przez klub tytułów mistrza Polski (1983) i wicemistrza Polski (1971 i 1984). W barwach reprezentacji Polski wystąpił 228 razy w latach 1967 – 1984 uczestnicząc dwukrotnie w Igrzyskach Olimpijskich (1972 – Monachium i 1976 – Montreal), Zawodach Przyjaźni (dla ówczesnych krajów socjalistycznych „zamiennik” IO w Los Angeles 1984) oraz czterokrotnie w Mistrzostwach Świata (Grupa A i B).

W zawodach tej rangi wraz z zespołem zdobył trzykrotnie brązowe medale (IO 1976, MŚ Gr. A 1982 i ZP 1984) oraz złoty medal (MŚ Gr. B 1981) i srebrny Pucharu Świata (1974). W roku 1974 wyróżniony tytułem najlepszego bramkarza świata.

Zbiórki środków na wykonanie tablicy i koordynacji prac z tym związanych podjął się społeczny komitet w składzie: Zygfryd Kuchta, Włodzimierz Wachowicz, Jerzy Bończak i Marek Żuk oraz, w roli konsultanta, Halina Szymczak. Po dwóch latach, dzięki zaangażowaniu środowiska piłkarzy ręcznych w całej Polsce, udało się zebrać środki finansowe na mosiężną tablicę pamiątkową.

Projekt tablicy i jej model wykonał znany łódzki artysta-rzeźbiarz Wojciech Gryniewicz – autor ponad 70 rzeźb i realizacji, zdobiących przestrzeń naszego miasta oraz obiekty na terenie kraju i za granicą. Jedną z jego najbardziej znanych prac jest usytuowana na ulicy Piotrkowskiej „Ławeczka Tuwima”. Pan Wojciech podjął się realizacji zlecenia tym chętniej, że prywatnie jest on sympatykiem piłki ręcznej i przez wiele lat pozostawał fanem Andrzeja Szymczaka. Wykonanie odlewu powierzono natomiast Piotrowi Sowińskiemu – właścicielowi odlewni metali „Sowinex” w Zgierzu.

Akt odsłonięcia tablicy nastąpi we wtorek o godzinie 11.30 w hali sportowej przy ul. Sobolowej 1.