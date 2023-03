Wędliny na wielkanocnym stole. To musi wiedzieć każda pani domu. Jak ułożyć wędliny na półmiskach?

Wspaniałe z wyglądu i smaku

Aby pięknie zakomponować wędliny na stole, najpierw musimy je kupić. Pamiętajmy, żeby w sklepie sprawdzić skład i datę ważności, albowiem nawet najpiękniejsza aranżacja niewiele nam da, gdy będziemy dysponować produktami niskiej jakości z krótkim terminem ważności. Istotne jest także, ile czasu dzieli zakupy od świątecznych dni. Jeśli więcej niż 2–3, zdecydujmy się na wędliny w większych kawałkach, które pokroimy bezpośrednio przed podaniem. Jeśli zaś do sklepu wybierzemy się tuż przed świętami, wtedy możemy kupić wędliny w plastrach. Najlepiej przygotować wędliniarskie kompozycje bezpośrednio przez świątecznym posiłkiem, jeśli jednak nie jest to możliwe pamiętajmy o przechowywaniu ich w lodówce.

Dyskretny urok półmiska

Wybór naczyń do układania wędlin także stanowi kwestię, której nie należy bagatelizować. Jeżeli chcemy wyeksponować większą liczbę wędlin, wtedy lepiej zdecydować się na naczynia o owalnym kształcie, ponieważ zwykle mają większą powierzchnię. Przy mniejszej liczbie wystarczą okrągłe talerze. Spore znaczenie ma też wybór materiału, z którego wykonane są naczynia – możemy sięgnąć po ceramiczne, szklane, drewniane czy metalowe. Zwykle dobiera się je do koloru i materiału zastawy, ale nie jest to regułą. Wędliny doskonale prezentują się na przykład na metalowych półmiskach lub tacach.