Wiceprezes PZPN: Z kim zagra Polska w barażu o mundial i co na to Katar?

FIFA i UEFA podjęły decyzję o wykluczeniu do odwołania rosyjskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych z powodu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Decyzję zatwierdziły Biuro Rady FIFA oraz Komitet Wykonawczy UEFA. O to właśnie walczył PZPN.

Prezes Adam Kaźmierczak: Na najważniejszą decyzję FIFA jeszcze czekamy. Chodzi o to, żeby na bazie tej decyzji, dla mnie jak najbardziej słusznej, o wykluczeniu wszystkich reprezentacji klubowych i reprezentacyjnych grających pod flagą Rosji, rozstrzygnięto, co będzie dalej z barażami?

Jakie są możliwe scenariusze dla polskiej reprezentacji?

Na stole są przynajmniej cztery możliwe warianty. Najprostszą rzeczą byłby walkower dla Polski, ale z drugiej strony mamy rozwiązanie zastąpienia Rosji w tej barażowej czwórce.

O kogo?

Chociażby o Słowację, która zajęła trzecie miejsce w grupie za Rosją. Drugi wariant, który też pojawia się w kuluarach, to dokooptowanie drużyny z Ligi Narodów, która zajęła najwyższe miejsce spośród tych, którzy nie uzyskali prawa do gry w barażach. Chodzi o reprezentację Węgier. Atrzecie rozwiązanie to kwestia rozegrania trójmeczu: Polska – Szwecja – Czechy. To byłoby logistycznie najtrudniejsze do przeprowadzenia, ale nie można wykluczyć, że też ktoś może o tym myśleć.