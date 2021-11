Wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra został wiceministrem rolnictwa

Pełniący funkcję wicewojewody łódzkiego Krzysztof Ciecióra 9 listopada został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To ogromny zaszczyt i zobowiązanie do jeszcze większej pracy. Powołanie wręczył mi wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk, z którym będę od dzisiaj ściśle współpracować. Serdecznie dziękuję za zaufanie - komentuje Krzysztof Ciecióra. - Nominację na wiceministra w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej traktuję jako docenienie dotychczasowej pracy, ale też potrzebę mocniejszego zaangażowania się w sprawy najważniejsze dla naszego regionu, o których na pewno nie zapomnę. Jestem pewien, że jako przedstawiciele środowiska Od Nowa mamy coś ciekawego do zaoferowania, dlatego biorę się od razu do pracy.