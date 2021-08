Widzew - Chrobry. Trener Widzewa zmieni skład? Mówi: Nie uznaję zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia

W niedzielę o 12:40 łodzianie podejmą Chrobrego Głogów, czyli zespół, który w nowym sezonie również nie zaznał jeszcze goryczy porażki. Trener odpowiadał także na pytania dotyczące koncepcji wyboru zawodników do pierwszego składu. - Przy ustalaniu pierwszego składu biorę pod uwagę każdego zawodnika znajdującego się obecnie w kadrze. Nie uznaję zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia, bo to niszczy zawodników rezerwowych. Biorę pod uwagę formę z ostatniego meczu, realizację nałożonych zadań, pracę na treningach, ale również przygotowanie zespołu pod konkretnego przeciwnika - mówił Janusz Niedźwiedź.

- Kiedy się wygrywa, to zawsze chce się tego najbliższego spotkania jak najszybciej. Taka jest u nas teraz atmosfera w zespole. Moglibyśmy teraz rozgrywać mecze co trzy dni, co będzie nam dane już w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że będą one tak samo udane, jak poprzednie - dodał Patryk Stępiński.