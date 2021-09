Widzew czeka 25 lat. Uniwersalni żołnierze Widzewa skończą to długie oczekiwanie

Za Widzewem w klasyfikacji strzelonych goli są: Korona i ŁKS– po 13 bramek, Miedź i Podbeskidzie po 11, Resovia i Zagłębie – po 10. Wubiegłym sezonie Widzew po ośmiu kolejkach miał 7 punktów i 10 goli mniej. Trener Janusz Niedźwiedź odmienił drużynę pod względem skuteczności.

Siłą Widzewa jest jeszcze jedna cecha. Otóż nie ma w drużynie z al. Piłsudskiego jednego łowcy goli, którego wystarczy odciąć od podań i strzelanie goli w takim zespole kuleje. W Widzewie strzelać gole może i potrafi każdy, no może poza bramkarzami.

Do tej pory na listę strzelców w Widzewie wpisało się już dwunastu piłkarzy:

3 gole - Bartosz Guzdek,

2 - Juliusz Letniowski, Paweł Tomczyk,

1 - Karol Danielak, Fabio Nunes, Radosław Gołębiowski, Michał Grudniewski, Marek Hanousek, Mateusz Michalski, Patryk Mucha, Patryk Stępiński, Daniel Tanżyna.

Widzew nazwany jest mianem armii uniwersalnych żołnierzy. Każdy potrafi strzelać, każdy bronić. A przecież grono snajperów niebawem się powiększy.

Już w meczu z GKSKatowice blisko zdobycia gola był Włoch Mattia Montini. Na swojego premierowego gola w tym sezonie czekają: Dominik Kun, Paweł Zieliński i Krystian Nowak. Stoper widzewiaków w każdym meczu niepokoi bramkarzy rywali i choć brakuje mu szczęścia w podbramkowych sytuacjach, w końcu uda się zdobyć bramkę.

Dominik Kun wyróżnia się pod względem asyst. W tym sezonie zaliczył już cztery ostatnie podania.

Asystenci w drużynie Widzewa w sezonie ligowym 2021/2022: 4 – Dominik Kun, 2 - Mateusz Michalski, Patryk Stępiński, 1 – Radosław Gołębiowski, Bartosz Guzdek, Marek Hanousek, Juliusz Letniowski, Krystian Nowak, Fabio Nunes, Paweł Zieliński.

Najbliższy rywal piłkarzy Widzewa – GKSTychy – ma swoich szeregach tylko pięciu strzelców: 2 gole - Krzysztof Wołkowicz, 1 - Bartosz Biel, Tomas Malec, Nemanja Nedić, Oskar Paprzycki.

W minionym sezonie Widzew przegrał w Tychach 1:2, choć po golu Możdżenia w 8 minucie prowadził 1:0. Widzew przegrał też z GKSTychy w Łodzi 28 maja tego roku. Goście na stadionie przy al. Piłsudskiego wygrali 2:0, strzelając gole w 89 i 90 minucie. We wcześniejszych meczach obu drużyn, w I lidze 2014/15 Widzew zremisował w Łodzi z Tychami 1:1 i przegrał wyjazd 0:1. Obie drużyny wtedy spadły z I ligi. To były mecze po długiej przerwie. Dzięki fuzji z Sokołem Pniewy GKS powrócił do ekstraklasy jako Sokół Tychy. W sezonie 1996/97 Widzew 13 października 1996 roku wygrał z tym tworem 2:0 w Łodzi i w Tychach walkowerem. Widzew czeka zatem na pokonanie tyszan 25 lat, ale na boisku w Tychach nie wygrał nigdy.