Widzew efektownie pokonał Dynamo w Turcji. Zobacz ciekawe zdjęcia ze sparingu DK

Fot. Marcin Bryja/widzew.com

To był bardzo udany sparing: Widzew pokonał w Turcji Dynamo Czeskie Budziejowice 4:0. Trzy bramki zdobył Bartłomiej Pawłowski, który powiedział po meczu: Bramki dają pewność siebie, uspokajają zespół. Choć to forma treningu, zawsze gra się o zwycięstwo, trzeba do niego dążyć. Ten mecz zaliczamy na plus. Zobaczcie efektowne zdjęcia ze sparingu, wykonane przez Marcina Bryję/widzew.com