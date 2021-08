Widzew - Górnik 4:2. Napastnik z klubu Bońka wzmocnił Widzew. Światowy Widzew wygrywa

29-letni napastnik Mattia Montini (urodzony 28 lutego 1992 w Frosinone) dołączył do drużyny Widzewa. Włoch, rodak mistrzów Europy, związał się z klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jak informuje widzew.com, Mattia Montini to wychowanek AS Roma. W tym klubie grał najsłynniejszy widzewiak Zbigniew Boniek.

Z ASRoma Montini był wypożyczany. Udany był dla niego pobyt w SS Monopoli 1966, gdzie w 35 meczach zdobył 13 goli. W 2011 r. w meczu towarzyskim z Niemcami zadebiutował w reprezentacji Włoch U20.

Przed sezonem 2018/2019 trafił do rumuńskiego Dinamo Bukareszt, gdzie spędził dwa lata. Zagrał tam łącznie w 47 spotkaniach i strzelił 17 bramek. Jego ostatnim klubem była rumuńska Astra Giurgiu, gdzie zagrał w 33 meczach i zdobył 8 goli.

- Do przyjścia do Widzewa skłonił mnie interesujący projekt drużyny, która tu jest. Do tego jest to klub z bogatą historią. Na razie jeszcze nie poznałem nikogo z zespołu, bo dopiero co przyjechałem do Łodzi, ale będąc już przed stadionem zauważyłem, że panuje tutaj wspaniała atmosfera jeśli chodzi o kibiców - powiedział Mattia Montini tuż po podpisaniu kontraktu z Widzewem.