Widzew - Górnik. Przedłużona umowa trenera. Łódzki debiut nowego szkoleniowca

W ubiegłym tygodniu umowę z łęczyńskim klubem do końca czerwca 2022 roku przedłużył trener Kamil Kiereś.

- Musimy patrzeć do przodu i dalej rozwiązywać różne problemy, w tym kadrowe - twierdzi szkoleniowiec najbliższego rywala Widzewa. – Mam nadzieję, że w najbliższym czasie kontuzjowani obecnie zawodnicy poszerzą rywalizację, której na pewno teraz brakuje na niektórych pozycjach. Aktualna sytuacja nie jest zbyt kolorowa, ale w finalnych i tak trudnych momentach sezonu musimy podchodzić do wszystkiego charakternie i przede wszystkim skupić się na pracy.

Piłkarze Łęcznej też przyjadą na mecz zmobilizowani. - Jak dotąd w rundzie wiosennej wszystkie drużyny z topowych miejsc gubią punkty i to z rywalami z dołu tabeli, a nie w bezpośrednich starciach z przeciwnikami w walce o awans. Na pewno każdy boryka się ze swoimi problemami. My też swoje mamy, więc nie ma co się oszukiwać, że nasza gra wygląda fantastycznie i tylko mamy pecha, bo tak nie jest. Cóż, musimy znaleźć na to receptę. Myślę, że dobry mecz w najbliższej kolejce w Łodzi mógłby być przełamaniem, co spowodowałoby, że do końca sezonu jechalibyśmy na „drugim gazie” - uważa dobrze znający Fortuna I ligę, były piłkarz ŁKS Bartłomiej Kalinkowski. Zawsze na Widzewie gra ambitnie.

Takiego komfortu pracy, jak Kamil Kiereś, nie mają trenerzy w Widzewie, bo też nie poprowadzili drużyny na fotel wicelidera. Dla Marcina Broniszewskiego, następcy Enkeleida Dobiego, będzie to pierwszy mecz w roli szkoleniowca Widzewa na własnym stadionie.