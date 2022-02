Widzew gra z Arką, czyli trener i młodzieżowiec chcą rewanżu. Kibice pomogą

„Widzew prowadził z Arką w Gdyni, ale nie dowiózł prowadzenia do końca pierwszej połowy. Gdy wydawało się, że łodzianie uzyskają remis trener Janusz Niedźwiedź zbyt długo trzymał na boisku Radosława Gołębiowskiego” – przypominamy tamten mecz nie bez kozery. Radosławowi Gołębiowskiemu, który jest najbliżej gry w tym spotkaniu spośród wszystkich młodzieżowców Widzewa bardzo za skórę zaszedł Olaf Kobacki.

Jak pisaliśmy, grający z obandażowaną głową po urazie, tą właśnie częścią ciała lepiej zagrał niż w pełni zdrowy Radosław Gołębiewski. Arkowiec przeskoczył łodzianina i głową wyrównał. Ta para młodzieżowców toczyła zacięte boje w drugiej połowie, ale lepszy był gdynianin. W 69 minucie Olaf Kobacki ponownie ośmieszył Radosława Gołębiowskiego, ograł łodzianina w polu karnym i strzelił po długim rogu. Chwaliliśmy trenera za wcześniejsze zmiany, ale teraz Janusz Niedźwiedź się zdrzemnął, jak mówił komentator Polsatu.

Radosław Gołębiowski ma rachunku do wyrównania z Arką i Olafem Kobackim. Ten 20-letni wychowanek Lecha, który później grał w Atalancie Bergamo, skąd przyszedł do Arki później strzelił dwa gole GKSKatowice i jednego Resovii. Skończył rundę z pięcioma trafieniami. Teraz czekamy na rewanż ze strony Radosława Gołębiowskiego na stadionie w Łodzi, tym bardziej, że na pewno kibice Widzewa pomogą młodemu lewoskrzydłowemu łódzkiej drużyny.

W Widzewie stawiają na młodzież. Dawid Owczarek podpisał nowy kontrakt z Widzewem Łódź. Umowa będzie obowiązywała do końca przyszłego sezonu i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok. 17-letni obrońca w obecnym sezonie Fortuna I ligi nie wystąpił w żadnym spotkaniu.

Widzew podał też raport o stanie piłkarzy, którzy leczą urazy. Tomasz Dejewski wróci do zajęć jeszcze w tym tygodniu. Mateusz Michalski był u lekarza, który zalecił plan dalszej rehabilitacji. Juliusz Letniowski w tym tygodniu będzie kontynuował rehabilitację, a w piątek odwiedzi lekarza, który zaleci kolejne kroki, w tym ewentualną operację. Wszystko wskazuje na to, że zabieg nie zostanie przeprowadzony za granicą.

Mecz z Arką rozegrany zostanie w Łodzi w piątek o 20.30.