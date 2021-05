Widzew gra z ekstraklasą. Mecz z Wisłą Płock zaraz po Legii. Ruszyły zapisy fanów Widzewa

W środę (12 maja) o godz. 12:00 na stronie https://widzew.com/web/bilety/rezerwacja-covid ruszyły zapisy dla karnetowiczów na to spotkanie. Podobnie jak w rundzie jesiennej, pierwszeństwo uczestnictwa w meczu z Termaliką będą mieli posiadający karnet członkowie Klubu „1910”, czyli osoby regularnie finansujące akcję Wielkiej Orkiestry Widzewskiej Pomocy, będącą sponsorem strategicznym Akademii Widzewa. Następnie miejsca przydzielone zostaną posiadaczom karnetów, którzy zgłosili się na mniejszą liczbę meczów w bieżącym sezonie Fortuna 1 Ligi. W związku z tym pierwszeństwo będą mieli karnetowicze, którzy w tym sezonie ani razu nie byli jeszcze na domowym meczu Widzewa, a następnie ci, z których karnetów skorzystano kolejno raz, dwukrotnie i trzykrotnie. Zapisy potrwają do czwartku (13 maja) do godz. 22:00.

Jeśli pula dostępnych miejsc nie zostanie wyczerpana przez karnetowiczów, bilety na niedzielne spotkanie trafią do otwartej sprzedaży. Podobnie jak w rundzie jesiennej, możliwe będzie przepisanie miejsca karnetowego na innego posiadacza karnetu - opcja ta będzie dostępna po przypisaniu biletu do karnetu (nastąpi to w piątek 14 maja około godz. 9:00), najpóźniej do piątku 14 maja do końca dnia do godz. 23:59.

Widzew zagra z drużyną ekstraklasy

Widzew pozostaje w kręgu zainteresowania ekstraklasy, choć szans awansu już nie ma. Kluby ekstraklasy podają rywali w meczach sparingowych w przerwie letniej. I tak 7 lipca Wisła Płock zaplanowała sparing z Widzewem Łódź (w Warce). Co ciekawe, 3 lipca Nafciarze zagrają sparing z Legią Warszawa (w Urszulinie).

Gościem porannej audycji na falach Widzew.FM był Daniel Tanżyna. Przyznał w środowym programie „Witamy w Klubie”, że rozumie niezadowolenie fanów Widzewa. - Gdy spotykam kibiców, to mówią, że są zdenerwowani tą sytuacją. Nie dziwię się naszym fanom, bo ostatnie czasy to seria porażek i nieudanych spotkań w naszym wykonaniu.