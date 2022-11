Widzew i ŁKS w czołówce klubów PKO BP Ekstraklasy i Fortuna I Ligi

W październiku br. Lech Poznań zagrał trzy mecze w Lidze Konferencji Europy i wydawało się, że dzięki temu utrzyma fotel lidera medialności wśród klubów PKO BP Ekstraklasy. Tak się jednak nie stało, a „Kolejorza” wyprzedziła Legia Warszawa – wynika z analizy PSMM Monitoring & More.

Lech Poznań był liderem rankingu medialności nieprzerwanie od maja bieżącego roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo Polski oraz grał w europejskich pucharach i wydawało się, że do końca tych rozgrywek będzie liderem zestawienia. Niespodziewanie „Kolejorza” wyprzedziła jednak Legia Warszawa. Stołeczny klub w październiku awansował dalej w Pucharze Polski, a także zdobył osiem punktów w pięciu meczach i pozostaje w ścisłej czołówce tabeli PKO BP Ekstraklasy.

– Z pewnością wynik Legii może zaskakiwać. Na początku października mierzyła się w najbardziej medialnym meczu w Polsce z Lechem, później na treningi do Wojskowych dołączył Grzegorz Krychowiak, a kwestia powołania Artura Jędrzejczyka do reprezentacji na mistrzostwa świata w Katarze rozgrzewała media – jeśli spojrzymy na te kwestie, to na pewno ten rezultat jest bardziej zrozumiały. Śląsk wyeliminował z Pucharu Polski mistrza kraju, zorganizował także akcję z seniorami, głośno dyskutuje się w mieście o finansowaniu klubu, ale też kibice pokazali się ze złej strony, co odbiło się szerokim echem – komentuje Jakub Wieliński, ekspert PSMM Monitoring & More, dziennikarz sportowy Telewizji WTK.