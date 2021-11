Widzew - Jastrzębie 4:1. Udane roszady, gole nowych, karny debiutanta i bramka szczęśliwego taty. Widzew chce Legię

Mecz rozgrywano przy przeraźliwie pustych, jak na standardy Widzewa, trybunach. Niefortunna była pora rozgrywania meczu – o godz. 16 we wtorek większość wiernych fanów Widzewa jest w pracy, duża część poza Łodzią, więc z oglądania pucharowego meczu trzeba było zrezygnować. Ponadto rywal w walce o awans do 1/8 finału Pucharu Polski – trzeci od końca zespół w tabeli pierwszej ligi – nie był magnesem dla kibiców. Co innego Legia, która jest na liście życzeń kibiców Widzewa w następnej rundzie. Legia dziś słaba jak nigdy.

Martwiła sobotnia porażka w Rzeszowie z Resovią, ale o kryzysie mowy nie ma. Trener Janusz Niedźwiedź ustawił silny skład. W porównaniu z meczem w Rzeszowie zabrakło Karola Danielaka, Mateusza Michalskiego i Bartosza Guzdka, a w ich miejsce w pierwszej jedenastce wyszli: Kacper Karasek, Radosław Gołębiowski i Mattia Montini. Dwaj strzelili gole, co trzeba zapisać na konto trenera Janusza Niedźwiedzia. Nos trenera nie zawiódł.