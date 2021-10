Widzew - Jastrzębie. Wstrzymywanie bluźnierstwa w tym meczu było sztuką

Najbliższy rywal łodzian przegrał ligowy mecz na własnym boisku z Arką Gdynia 1:5. Gole: 0:1 Maciej Rosołek (36), 0:2 Karol Czubak (50), 0:3 Hubert Adamczyk (54), 1:3 Michał Kuczałek (72), 1:4 Artur Siemaszko (87), 1:5 Christian Aleman (90). Arka Gdynia awansowała na czwarte miejsce w tabeli, piłkarze GKSJastrzębie okupują ostatnie miejsce w tabeli. Posada Jacka Trzeciaka, który pracuje w GKS od 29 czerwca 2021 roku, wisi na włosku.

- Jedynie, co dopisało, to tylko i wyłącznie kibice, którzy od początku do samego końca byli z nami, nie bluźnili nas i za to szacunek dla nich. Wstrzymywanie bluźnierstwa w tym meczu było sztuką - powiedział trener GKS Jastrzębie Jacek Trzeciak.

W środę o godz. 12 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na mecz Widzewa z GKS.