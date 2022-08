Widzew - Legia. Będzie "gorąco" przywitany. Nie wiem, jak zareaguję. Widzew podoba się Legii

Mecz ma wiele podtekstów:

Mecz będzie wyjątkowy dla Rafał Augustyniaka, bo przyjedzie do Łodzi jako zawodnik "Wojskowych", ale również jako były kapitan obecnego beniaminka ligi. – Czy podchodzę do tego spotkania bardziej emocjonalnie? Na pewno, bo spędziłem dużo czasu w Widzewie. Wiem też, że będę "gorąco" przywitany, ale jestem gotowy – zakończył nowy piłkarz stołecznego klubu dla portalu legia.net.

Były legionista Mateusz Żyro teraz gra w Widzewie: – Już raz strzeliłem gola przeciwko Legii, wtedy nie okazywałem radości. Gdyby tym razem też udało się trafić do siatki, nie wiem jak zareaguję, bo to jest chwila, często emocje biorą górę. Nigdy nie będę wypierał się tego, skąd jestem, pochodzę – mam olbrzymi szacunek, bo tam się wychowałem. Ale teraz zrobię wszystko, by Widzew wygrał. Pokazywałem to w Stali Mielec, tak samo jest obecnie. Zobaczymy, co będzie. Oby była okazja, żeby się o tym przekonać - powiedział piłkarz dla legia.net.