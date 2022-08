Widzew - Legia. Dziesięciocentymetrowy spalony przesądził o takim wyniku. Widzew skrzywdzony

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa Łódź):

Nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie, bo liczyliśmy oczywiście na zwycięstwo. Trzeba pochwalić zespół za drugą połowę, bo zrobiliśmy wszystko żeby ten mecz wygrać. Natomiast w pierwszej połowie, po początkowych piętnastu minutach, nasza gra nie była tak jak powinna być. Zabrakło nam w tym wszystkim błysku, szybkiej gry, zajmowania pozycji na boisku i bliższego kontaktu. Zabrakło też tych odważnych wyjść, czyli tego co robiliśmy w drugiej połowie.

Trochę żałuję, że nie strzeliliśmy wcześniej gola w drugiej połowie, bo ten mecz jeszcze bardziej by się ożywił. Słyszymy też o dziesięciocentymetrowym spalonym i czasem się zastanawiam, czy takie coś nie decyduje później o być albo nie być. Gdyba ta bramka wpadła na 1:2 to kto wie, czy jeszcze przynajmniej nie wyrównalibyśmy tego spotkania. Potem była przerwa spowodowana przez VAR i to trochę trwało, co było korzystne dla Legii, bo potem zaczęli grać na czas.

Będziemy rozmawiać z zespołem, bo nie tak chcieliśmy grać w pierwszej połowie. Możemy wybaczyć błąd, bo to jest normalne, że ktoś jest lepszy jakościowo i jesteśmy w stanie to „przetrawić”. Natomiast musi być odwaga w grze i ten charakter, którego oczekujemy i bezwzględnie wymagamy.

Mamy określone wymagania na pozycji środkowego obrońcy i oczekujemy od takiego zawodnika jak Bożidar Czorbadżijski, żeby nie tylko budował grę, wiedział w którą stronę zagrać piłkę, skracać pole gry, reagował na piłki grane za plecy i wygrywał te górne piłki. Pracujemy nad tym na treningach i „Czorba” robi postępy, ale jeśli w poprzednich latach nie grał w naszym stylu, a wymagania są duże, też potrzebuje trochę czasu, żeby lepiej zrozumieć nasz sposób gry.

Uraz Marka Hanouska nie jest poważny, ale na razie nie jest zdolny do treningów.