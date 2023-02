Widzew - Liverpool w 40. rocznicę pamiętnego wydarzenia. Mirosław Tłokiński zabrał głos

Mirosław Tłokiński: „19 MARCA STANĘ NA GŁOWIE I WIERZĘ ŻE NIE BĘDĘ SZEDŁ SAM DO SERCA ŁODZI”

Drodzy Kibice Widzewa,

„You’ll never walk alone” - z takim hasłem kibice Liverpool wspierają od lat swój zespół.

Takie też uczucie miałem gdy przez „7 lat tłustych” dla Was Wielkich Kibiców Widzewa grałem.

Czułem Wasze wsparcie we wszystkich spotkaniach - zarówno na mecie, jak i na starcie każdego sezonu.

Tak też jest od 47 lat jeśli chodzi o wspólne chodzenie, czyli moje duchowe i intelektualne oraz jeśli to możliwe fizyczne kibicowanie wraz z Wami - nowym pokoleniem widzewskich fanów.

16 marca 2023 roku będzie 40 rocznica jak wraz z moimi kolegami z Wielkiego Widzewa pokonaliśmy zespół Wielkiego Liverpool’u - wielokrotnego Mistrza Europy.

Korzystając z zaproszenia Tomasza Stamirowskiego właściciela Widzewa, postanowiłem, że 40 rocznicę zakwalifikowania się do 1/2 finału Ligi Mistrzów będę obchodził w Sercu Łodzi podczas meczu Widzewa z Lechem Poznań

Jestem pewny, że Wy Fani Widzewa, tak jak kibice Liverpool’u okażecie wierność swojemu zespołowi słowami : „nigdy nie będziesz szedł sam” i 40 urodziny pokonania Liverpool spędzę wspólnie z Wami - Wielkimi Kibicami Widzewa.

Z wyrazami szacunku i widzewskimi pozdrowieniami