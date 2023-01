Widzew - ŁKS - PZPN. Nowy trener reprezentacji Polski pochodzi z Widzewa i ŁKS?

Jako piłkarz grał w klubach: ŁKS Łagiewniki, GKS Rozbark, Gwarek Zabrze, Ruch Chorzów, Bayer Uerdingen, SG Wattenscheid 09, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Swoją karierę zakończył po odniesieniu w 64 minucie meczu Widzewa przeciwko RKS Radomsko 21 maja 2005 roku poważnej kontuzji (zerwanie więzadeł krzyżowych). W Widzewie grał w drugoligowym sezonie 2004-05. Zaliczył 21 występów i strzelił jednego gola (w meczu z Podbeskidziem, drugiego zdobył dzisiejszy komentator Andrzej Rybski).

W czerwcu 2006 roku Michał Probierz przejął po Stefanie Majewskim stanowisko trenera Widzewa Łódź, który w sezonie 2005/2006 zajął w drugiej lidze pierwsze miejsce i awansował do Ekstraklasy - informuje wikipedia.pl. W swoim debiucie trenerskim w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyna prowadzona przez Probierza pokonała na własnym stadionie Dyskobolię Grodzisk Wlkp. 2:1. Ostatecznie w lidze Widzew uplasował się na 12. miejscu. Po sześciu kolejkach sezonu 2007/2008, w których Widzew zgromadził zaledwie trzy punkty i nie odniósł żadnego zwycięstwa, Michał Probierz został zwolniony. Jego następcą w Widzewie był Zbigniew Stefaniak, później Marek Zub i Janusz Wójcik. W Widzewie pracował jako trener w 44 meczach (wygrał 11, zremisował 10, przegrał 23).

5 września 2011 roku Michał Probierz został trenerem ŁKS Łódź, zajmującego wówczas ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. W swoim debiucie poprowadził łódzki zespół do zwycięstwa w meczu z Cracovią, pokonując ją na jej stadionie 1:0. W listopadzie po otrzymaniu oferty pracy z Arisu Saloniki, rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z ŁKS. Odchodząc z ŁKS Michał Probierz pozostawił klub na jedenastym miejscu w tabeli Ekstraklasy po 12 kolejkach ligowych - informuje wikipedia.pl. Zaliczył w ŁKS 8 meczów (4 wygrane, 1 remis, 3 porażki).

14 listopada 2012 roku objął stanowisko trenera naszego klubu Ekstraklasy – GKS Bełchatów, zastępując na nim Jana Złomańczuka[31]. Funkcję tę sprawował tylko do 27 grudnia, kiedy to jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. W czterech meczach na ławce GKS nie wygrał ani razu (2 remisy, 2 porażki).