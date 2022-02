Widzew Łódź zmienia dyrektora. Nie będzie „awansu za każde pieniądze”

Łukasz Stupka dołączył do Widzewa Łódź w czerwcu 2021 r. Do końca sezonu 2021/2022 pion sportowy tworzyć będą prezes Mateusz Dróżdż, Tomasz Wichniarek jako dyrektor ds. skautingu, Maciej Szymański jako dyrektor Akademii, który jednocześnie będzie nadzorował powstający właśnie profesjonalny dział analiz i trener Janusz Niedźwiedź. Zarząd podkreśla, że nowego dyrektora sportowego chciałby przedstawić najpóźniej do końca czerwca br.

O planach transferowych dla widzew.com mówił prezes klubu Mateusz Dróżdż: – Prowadzimy jeszcze pewne rozmowy, ale nic na siłę. Od ponad miesiąca jestem też zaangażowany w rozmowy dotyczące przedłużenia umów z zawodnikami. Pamiętam o pilnowaniu budżetu. Rozmowy z jednym zawodników są bardzo zaawansowane. Zimowe cele transferowe zrealizowaliśmy w 100%, a nawet z nawiązką, bo wiele osób nie sądziło, że uda mi się dojść do porozumienia z Bartkiem Pawłowskim, ale wszystko odbyło się w zaplanowanych wcześniej ramach finansowych. Nie dopuszczam do siebie myśli, że moglibyśmy popełnić błędy przeszłości i przekonywać zawodników do gry w Widzewie tylko finansami. Nie ma i nie będzie w Widzewie hasła „awans za każde pieniądze” - ostatnie sezony w wykonaniu kilku klubów pokazały, jak łatwo jest przeinwestować pod względem kontraktów zawodników, a później w przypadku braku awansu robią się z tego problemy. ą