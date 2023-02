Widzew ma problem. Kto zastąpi Jordiego Sancheza? Może zrobić Kristoffer Hansen, to as z rękawa trenera

Absencja Hiszpana to problem, ale nie tak wielki, jakby można było sobie pomyśleć jeszcze miesiąc temu. Jordi Sanchez jest bez formy, natomiast błyszczy Norweg Kristoffer Normann Hansen. I być może on właśnie dostanie szansę gry w ataku łodzian. Wszystko zależy od trenera Janusza Niedźwiedzia. Norweg, który miał został wypożyczony do innego klubu, teraz stał się najjaśniejszą postacią Widzewa. A byłby noszony na rękach, gdyby wykorzystał jedną z dwóch sytuacji pod koniec meczu z Legią.

Po meczu z Legią Kristoffer Normann Hansen powiedział: