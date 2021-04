Widzew - Miedź 0:0. Pojedynek królów strzelców bez goli. Widzew traci szansę awansu. Zdjęcia

Było dużo szumu, wiatru, zamieszania na boisku, ale płynnych akcji, strzałów na bramkę i goli brakowało. To może dziwić, bo przecież na boisku występowało trzech najlepszych strzelców poprzedniego sezonu II ligi: Michał Bednarski (wtedy Górnik Polkowice), Marcin Robak (Widzew) i Karol Czubak (wtedy Bytovia). W 80 minucie bliski szczęścia był Marcin Robak (zastąpił Pawła Tomczyka). Z kilku metrów główkował, a piłka trafiła w poprzeczkę. Jedną groźną akcję przeprowadzili piłkarze Miedzi. W 68. minucie doskonałą okazję mieli goście - Paweł Zieliński z kilkunastu metrów uderzył nad poprzeczką. Czyste konto zachował Vjaceslavs Kudrjavcevs, który zastępował Jakuba Wrąbla. Pierwszy bramkarz Widzewa nie wyleczył jeszcze do końca urazu, którego nabawił się w Bełchatowie.

Podobał nam się komentarz do meczu napisany na FB przez Jakuba Molitera: Na "zero" - najlepsze podsumowanie sezonu. Zero ambicji, zero walki, zero zamiaru gry w ekstraklasie. Wstyd i żenada.

Marek Szkudlarek dodał: Piłkarzyki 15 maja blisko. Będziecie mieli podziękowanie za wasz wkład i zaangażowanie.

Frustracja wśród widzewskiego narodu rośnie i nie ma się co dziwić.

Bez zwycięstw Widzew nie ma szans na awans. Piłkarze Widzewa do końca fazy zasadniczej zagrają jeszcze z: Resovią na wyjeździe, Termaliką Nieciecza w Łodzi, Arką w Gdyni, GKS Tychy w Łodzi, Koroną w Kielcach i Odrą Opole w Łodzi. To nie jest prosty i łatwy układ spotkań. Tylko dwa z siedmiu drużyn są sklasyfikowane niżej od Widzewa: Resovia (15 miejsce), Korona (13). Pozostałe cztery mecze Widzew rozegra z zespołami pierwszej siódemki tabeli: liderem Termaliką, piątą Arką, szóstymi Tychami i siódmą Odrą.