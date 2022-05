Widzew musi też umieć bronić karne. Pech i szczęście bramkarzy Widzewa

Widzewiacy są w czołówkach wielu klasyfikacji:

Widownia na meczach drużyn u siebie

1. Widzew Łódź - średnia 15800, łącznie 268540

2. ŁKS Łódź - 5700, 90807

3. Arka Gdynia - 4700,79456

4. Korona - 4500, 76846

Widownia na meczach drużyn na wyjeździe

1. Widzew - 4600, 73712

2. Chrobry - 3600, 57234

3. Katowice - 3500, 53016

4. ŁKS - 3300, 53085

Widownia łączna na meczach drużyn:

1. Widzew - 10400, 342252

2. ŁKS - 4500, 143892

3. Arka - 3800, 129209

4. Korona - 3700, 122655

Minuty na boisku:

3060 minut - Konrad Jałocha, Rafał Leszczyński, Dawid Pietrzkiewicz

2970 minut - Konrad Forenc, Gabriel Kobylak

2900 minut - Marek Hanousek

Strzelcy w przeliczeniu na minuty (przynajmniej 2 gole, decyduje średnia minut gry przypadająca na jedną bramkę):

45 minut - Karol Chuchro

66 minut - Krzysztof Drzazga

127 minut - Bartłomiej Pawłowski

Widzew był jedną z czterech drużyn w I lidze, których bramkarze nigdy nie obronili karnego. Przeciwko Widzewowi i ŁKS Łódź strzelanych było po 6 karnych i 6 było celnych. Korona nie obroniła żadnej z trzech jedenastek, Podbeskidzie żadnego z dwóch karnych. Karne przeciwko Widzewowi strzelali i wykorzystali: Mateusz Piątkowski (Polkowice w 6 kolejce), Daniel Rumin (Jastrzębie w 12), Damir Sovsić (Sandecja w 18), Szymon Sobczak (Zagłębie w 19), Hubert Adamczyk i Christian Aleman (Arka w 21 kolejce).

Co ciekawe wszystkie karne strzelane były Jakubowi Wrąblowi. Natomiast Henrich Ravas ma to szczęście, że wtedy kiedy on stał między słupkami widzewskiej bramki, karnych przeciwko Widzewowi nie było.

Widzew jest też czwarty od końca w klasyfikacji młodzieżowców. Tylko 3595 minut spędzili na boisku młodzieżowcy Widzewa, Sandecji - 3520, Miedzi - 3316, Tychy - 3218.

Obcokrajowcy według minut na boisku): 1. Podbeskidzie - 49,54%, 2. Miedź - 49,33%, 3. Chrobry - 33,91%, 4. ŁKS - 30,43%, 5. Zagłębie Sosnowiec - 24,78%, 6. Arka Gdynia - 24,16%, 7. Widzew - 23,63%. Widzewscy obcokrajowcy stanowili o sile drużyny.

