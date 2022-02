Widzew na obozie w Turcji. Zgrupowanie w komfortowych warunkach

Tak jak wcześniej zapowiadano, w podróż wyruszyło dwudziestu pięciu zawodników, wśród których znalazło się trzech piłkarzy Akademii Widzewa Łódź.

- Dla wszystkich młodych chłopaków to fajne przeżycie, by móc pojechać na zgrupowanie zagraniczne z pierwszą drużyną. To bodziec do dalszej, ciężkiej pracy - powiedział Daniel Chwałowski, cytowany przez widzew.com.

Autokar z drużyną wyruszył z Łodzi i odjechał w kierunku lotniska Berlin Brandenburg, skąd o godz. 13:45 planowany jest wylot do Turcji.

- Nastroje w drużynie są dobre, wszyscy w szatni wiedzą, że wykonali w styczniu ogrom pracy nakreślonej przez sztab trenerski. Byłem już w Turcji na zgrupowaniach kilka razy, dlatego opowiadałem części kolegów, że czekają nas tam bardzo dobre warunki do gry. Nic tylko trenować - mówił Daniel Tanżyna.

Po trzech godzinach lotu łodzianie wylądują w Antalyi, a o godz. 20 czasu polskiego zespół zamelduje się w hotelu Goldcity Sport Complex.

