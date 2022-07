Widzew na ustach wszystkich. Teraz trzeba zapunktować przed swoimi kibicami. Zdjęcia z Białegostoku

Janusz Niedźwiedź: Zacznę od podziękowań dla naszych kibiców, którzy licznie stawili się dziś na stadionie i wreszcie po 8 latach doczekali się zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Gratuluję moim piłkarzom, którym nie zabrakło dziś determinacji, charakteru, ale i dobrej organizacji gry. Cieszy nas to zwycięstwo i przepiękne dwie bramki, które zdobyliśmy. Tydzień temu czuliśmy duży niedosyt, dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. To kolejny krok na drodze, którą realizujemy. W drodze powrotnej na pewno będzie dobra energia, ale przed nami przygotowania do meczu z Lechią, pierwszego meczu na naszym stadionie w PKO BP Ekstraklasie od lat. Będziemy chcieli zapunktować tym razem przed naszymi kibicami.

Maciej Stolarczyk: Trudno jest mówić, gdy się nie wygrywa. Ten rezultat jest pewnym podsumowaniem tego spotkania. Powiem przewrotnie, że byliśmy świadkami ciekawego meczu przy licznie zgromadzonej publicznej. Myślę, że to spotkanie mogło się podobać, było dużo sytuacji, a wszystko okraszono piękną bramką z rzutu wolnego. Brakowało nam konkretów w fazie ataku. Widzew ciekawie się zaprezentował, trudno było nam sobie poradzić z przewagami generowanymi przez ich „dziesiątki”. Trudnym momentem była dla nas była strata drugiej bramki. Wypada mi pogratulować zwycięstwa przeciwnikowi, ale stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Zabrakło nam skuteczności, będziemy nad tym pracować.