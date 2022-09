Widzew najczęściej gościł na okładkach gazet. Zaskakujące wyniki ŁKS

Lech Poznań i Legia Warszawa nadal są najbardziej medialnymi klubami w PKO BP Ekstraklasie. Mistrz Polski utrzymał pozycję lidera dzięki występom w europejskich pucharach, które wysoko wywindowały także Raków Częstochowa – wynika z raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W Fortuna I Lidze niepodzielnie rządzi Wisła Kraków, której popularność dorównuje czołowym klubom Ekstraklasy. Wśród piłkarzy równych sobie cały czas nie ma Robert Lewandowski, którego popularność po transferze do FC Barcelona wskoczyła na jeszcze wyższy poziom.

Lech Poznań jest od startu nowego sezonu najbardziej zapracowanym polskim klubem. W związku z awansem do Ligi Konferencji Europy „Kolejorz” zagra w rundzie jesiennej ponad 30 spotkań, co poza aspektami sportowymi wiąże się także ze zwiększoną medialnością. W sierpniu mistrz Polski poza PKO BP Ekstraklasą rozegrał cztery spotkania w europejskich pucharach, co pozwoliło mu na utrzymanie pozycji lidera, jeśli chodzi o medialność klubów PKO BP Ekstraklasy.