Widzew - Pogoń. Termin porodu żony przeszkadzał w grze piłkarzowi Widzewa

- Brakowało mi Mato z ostatnich miesięcy, gdy wyglądał fantastycznie - mówił trener Janusz Niedźwiedź. - Mato był w topowej formie przez ostatnie tygodnie. W ostatnim sparingowym meczu z Dynamo Batumi Mato zaliczył trzy asysty. On rozpędzał ataki. W meczu z Pogonią nie był sobą. Miałem wrażenie, że Mato brakowało pewności siebie. Wpływ na jego postawę być może miał fakt, że żona Mato miała termin porodu w dniu meczu. Może być tak, że Mato będzie musiał wylecieć do domu i nie będzie go na przykład przez dwa dni. Mam nadzieję, że to się rozwiąże jak najszybciej i będzie mógł się cieszyć ze swojego potomka. Wróci do nas i naładowany pozytywną energią pokaże to, co pokazywał wcześniej.