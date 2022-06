Widzew pokonał mistrza Polski. Beniaminek wykazywał wielką ochotę do gry

Mecz rozegrany na głównej płycie stadionu Lecha przy ul. Bułgarskiej był zamknięty dla publiczności. Na youtube na kanale Widzew TV mecz oglądało ponad 5 tys. widzów.

Prowadzenie dla Widzewa w 9 minucie meczu uzyskał Karol Danielak, po niesamowitym, celnym strzale prawie z zerowego kąta. Po podaniu Ernesta Terpiłowskiego Karol Danielak chyba próbował dośrodkować, ale wyszedł mu strzał życia.

Później do głosu doszli bardziej doświadczeni lechici, ale dobrze bronił Henrich Ravas. Popisał się kapitalnymi interwencjami. W 28 minucie po strzale głową widzewski bramkarz odbił piłkę ręką na poprzeczkę, a w 35 minucie odbił piłkę po strzale zza pola karnego Antonio Milicia.

W końcówce pierwszej połowy znów lepsi byli widzewiacy. Gola mógł zdobyć Mateusz Żyro, ale strzelił zbyt słabo.

Dobrze na boisku w Poznaniu czuł się Fabio Nunes. Tacy techniczni zawodnicy w ekstraklasie powinni brylować. Gra w najwyższej klasie rozgrywkowej nie jest tak siłowa, co sprzyja technicznym graczom.

Obie drużyny nie grały na maksimum możliwości, a w obozie Lecha dodatkowo osłabiał atmosferę brak trenera. Wiadomo było przed meczem, że Rafał Janas zostanie zastąpiony holenderski szkoleniowcem. Drużyna mistrza Polski ma w poniedziałek zacząć treningi pod wodzą Johna van den Broma.

W drużynie Widzewa brakowało Marka Hanouska, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zadebiutowali Wasyl Łytwynenko, Mateusz Żyro, Serafin Szota i Juljan Shehu. Najlepiej wypadł Mateusz Żyro, Serafin Szota i Juljan Shehu grali niedokładnie.

Po przerwie zszedł jedyny napastnik Bartosz Guzdek, a na szpicy grał Bartłomiej Pawłowski.

W 51 minucie widzewiacy stracili gola. Adriel Ba Loua popisał się pięknym podaniem z środka pola, piłka minęła łódzkich obrońców i Norbert Pacławski pokonał Wasyla Łytwynenko. Szkoda, że trzy minuty później dobrej okazji nie wykorzystał Bartłomiej Pawłowski.

W 58 minucie padła dla Widzewa kuriozalna bramka. Po rogu Mateusz Żyro strzelał głową, piłka trafiła w słupek, bramkarz Lecha Filip Bednarek próbował ratować sytuację, ale piłkę wybił już za linią bramkową.

Widzewiacy wykazywali większą ochotę do gry. W 65 minucie Kristoffer Hansen nie pokonał Filipa Bednarka w sytuacji sam na sam. Wielka szkoda. Chwilę później Bartłomiej Pawłowski zamiast podawać, wdał się w drybling i wyjechał z piłką za końcową linię. Kristoffer Hansen w następnej akcji założył siatkę obrońcy, wyszedł sam na sam, ale po strzale Norwega bramkarz Lecha przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W końcówce przed stratą bramki uratował Widzew Mateusz Żyro. Bronił ofiarnie wślizgiem.

Widzewowi bardziej zależało, łódzcy piłkarze wykazywali większą ochotę do gry i zasłużenie wygrali. Oby tak w ekstraklasie!