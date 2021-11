Widzew poprawił humory przed szlagierowym meczem. Fotel lidera jednak zagrożony

Do tego spotkania piłkarze Widzewa przystąpią podbudowani efektownym zwycięstwem w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z GKS Jastrzębie (4:1).

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa) powiedział po meczu z GKS: - Naszym celem był dziś awans, ale równie ważne było podniesienie się po ostatniej porażce. W niełatwych warunkach pogodowych, na mokrym boisku daliśmy sobie dobrze radę i bardzo mnie to cieszy. Oprócz zwycięstwa raduje mnie końcówka meczu - Filip Zawadzki wszedł i wywalczył karnego. Potem trafił Marek Hanousek i mógł wreszcie wykonać kołyskę dla nowo narodzonego dziecka. Ponadto wrócił po długiej kontuzji Przemek Kita, zaprezentował się dobrze - to też bardzo ważne.

Trener Janusz Niedźwiedź poświęcił też kilka zdań debiutantowi, który wywalczył rzut karny: - Odnośnie Filipa Zawadzkiego - to zawodnik, który ma to, czego szukamy. Umie znaleźć dobrze ustawionych kolegów, podać za linię obrony, zagrać na skrzydle, ale też bliżej środka. Może brakuje mu jeszcze z racji wieku odpowiednich atutów fizycznych, ale to oczywiście przyjdzie z czasem. Jeśli chodzi o młodych zawodników - nie będziemy żadnego brali do pierwszej drużyny „na siłę”. Muszą się oni najpierw wykazać w drużynie U-19, potem w ekipie rezerw, później gdzieś na treningu z pierwszą drużyną. To musi być cały systematyczny proces.