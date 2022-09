Widzew - Raków. Rekordowa liczba kibiców chce obejrzeć mecz w Sercu Łodzi

Liczba zwolnionych przez karnetowiczów miejsc przed meczami Widzewa Łódź w sezonie 2022/23:

3. kolejka PKO BP Ekstraklasy: Widzew Łódź - Lechia Gdańsk: 3318 miejsc;

5. kolejka PKO BP Ekstraklasy: Widzew Łódź - Legia Warszawa: 3582 miejsc;

7. kolejka PKO BP Ekstraklasy: Widzew Łódź - Wisła Płock: 4688 miejsc

9. kolejka PKO BP Ekstraklasy: Widzew Łódź - Cracovia: 4046 miejsc.

Proces zwalniania trwa od zeszłego piątku. Osoby decydujące się na zwolnienie swojego krzesełka w I etapie otrzymują specjalne kody, które mogą przekazać innemu kibicowi i tym samym umożliwić im kupno biletu. Zakup wejściówek z kodów kończy się w czwartek o 23:59. Potem wszystkie zwolnione miejsca trafiać będą do otwartej sprzedaży. Co ważne, zwalnianie kończy się dopiero w dniu meczu dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem. Zachęcamy, by nie zwlekać - im wcześniej, tym większe prawdopodobieństwo, że bilet znajdzie nowego nabywcę.