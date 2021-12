Widzew = Robert Lewandowski, ŁKS wypadł z pierwszej dziesiątki

Na czele rankingów jest Legia, Widzew i Robert Lewandowski.

W listopadzie czołówka rankingu medialności klubów Fortuna I liga po raz kolejny nie uległa zmianom. Dość powiedzieć, że podium jest identyczne jak w październiku – Widzew Łódź wyprzedził Koronę Kielce i Arkę Gdynia. Na kolejnych miejscach także nie doszło do znaczących zmian – z pierwszej dziesiątki wypadł Łódzki Klub Sportowy, a znalazł się w niej Górnik Polkowice, który w całym sezonie jest jednym z najmniej medialnych klubów zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

Nienajlepsza passa Legii Warszawa w listopadzie spowodowała ogromne zainteresowanie warszawskim klubem, który nie tylko najczęściej gościł w gazetach czy serwisach internetowych, ale był także gorącym tematem dyskusji w sieci – wynika z raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

W ostatnim czasie Legia co miesiąc jest najbardziej medialnym klubem najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Od października zainteresowanie mediów nie jest jednak związane ze świetnymi wynikami sportowymi, a wręcz przeciwnie. Stołeczny klub w listopadzie przegrał kolejne dwa ligowe mecze, przedłużając swoją niemoc aż do siedmiu ligowych porażek z rzędu. Dziennikarze zaczęli wówczas sięgać do głębokich archiwów, aby znaleźć kiedy ostatni raz miała miejsce taka niechlubna seria. Do tego doszły dwie porażki w Lidze Europy, a przełamanie nastąpiło dopiero pod koniec miesiąca w ligowej potyczce z Jagiellonią Białystok (1:0).