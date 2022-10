Widzew równy kandydatowi na mistrza, ale Raków domagał się karnego. Zdjęcia

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): Przez te dwa tygodnie wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyć, jak trudny będzie to przeciwnik. Wiedzieliśmy, że musimy wznieść się na wyżyny, nie tylko działań taktycznych czy strategicznych, ale również przygotowania fizycznego. Byliśmy świadomi, że to będzie najbardziej intensywny mecz z dotychczasowych, lecz możemy powiedzieć, że postawiliśmy się drużynie, która jest kandydatem do tytułu mistrza Polski.

W wielu momentach zneutralizowaliśmy ją, choć sam wynik jest sprawiedliwy, bo i rywal miał kilka swoich sytuacji. Żal nam tej ostatniej, bo mogła ona przesądzić o naszym zwycięstwie. Gratulacje dla drużyny i chciałbym, żebyśmy kontynuowali tę pracę w kolejnych meczach, bo pod od tym względem to było bardzo dobre spotkanie. Nawet mimo tego, że nie było w nim bramek. Czuję trochę niedosyt. Szkoda, że nie padł ten ostatni gol, po którym stadion mógłby eksplodować z radości.