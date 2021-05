Widzew rozpoczyna zapisy kibiców na mecz z Termaliką. Zasady wstępu na trybuny ustalone

Zapisy dla posiadaczy karnetów - zarówno całosezonowych, jak i tylko na rundę wiosenną - ruszą w środę 12 maja o godz. 12:00 i potrwają do czwartku 13 maja do godz. 22:00.

W dalszej kolejności, również tak jak jesienią, miejsca przydzielone zostaną posiadaczom karnetów, którzy zgłosili się na mniejszą liczbę meczów w bieżącym sezonie Fortuna 1 Ligi. W związku z tym pierwszeństwo będą mieli karnetowicze, którzy w tym sezonie ani razu nie byli jeszcze na domowym meczu Widzewa, a następnie ci, z których karnetów skorzystano kolejno raz, dwukrotnie i trzykrotnie. Jeśli wówczas pula wejściówek nie zostanie wyczerpana, bilety trafią do otwartej sprzedaży.

Podobnie jak w rundzie jesiennej, możliwe będzie przepisanie miejsca karnetowego na innego posiadacza karnetu (bez dopłaty, nawet jeśli zmianie ulega np. kategoria wiekowa). Zmiana danych na bilecie możliwa będzie jednak dopiero po przypisaniu biletu do karnetu, najpóźniej do piątku 14 maja do końca dnia do godz. 23:59.