Widzew - Śląsk. Kristoffer Hansen – z gracza niechcianego w klubie stał się bohaterem

Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Kristoffer Normann Hansen (90+2)

Widzew: Henrich Ravas – Patryk Stępiński, Serafin Szota, Mateusz Żyro - Mato Milos (85, Juljan Shehu), Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (58, Dominik Kun), Andrejs Ciganiks (69, Paweł Zieliński) - Ernest Terpiłowski (69, Kristoffer Normann Hansen), Bartłomiej Pawłowski - Jordi Sanchez. Trener: Janusz Niedźwiedź.

Śląsk: Rafał Leszczyński – Martin Konczkowski, Daniel Gretarsson, Diogo Verdasca, Konrad Poprawa, Cayetano Quintana (58, Denis Jastrzembski), Victor Garcia, John Yeboah (82, Piotr Samiec-Talar), Patrick Olsen, Adrian Bukowski (58, Matias Nahuel), Erik Exposito. Trener: Ivan Djurdjević.

Sędziował: Piotr Lasyk (Bytom).

Żółte kartki: Letniowski - Diogo Verdasca, Gretarsson.

Widzów: 17.099.

Dobiegał końca doliczony czas tego spotkania. Wysoką piłkę w pole karne gości wstrzelił Mateusz Żyro. Wysoko wyskoczył Bartłomiej Pawłowski i zgrał głową do Kristoffera Hansena. Norweg uprzedził obrońcę i też głową wpakował piłkę do siatki obok Rafała Leszczyńskiego. Brakuje słów, by opisać, jak szalona radość wybuchła na trybunach stadionu Widzewa i w samej ekipie łodzian.