Widzew stać na wynajem PGE Narodowego, gdyby klub miał wynieść się z Łodzi

- W ubiegłym tygodniu złożyliśmy oficjalną prośbę do miasta o przysłanie nam projektu porozumienia, na którym będziemy pracować. Prezes jest w stałym kontakcie z Ministerstwem i Polskim Związkiem Piłki Nożnej, mamy bieżące informacje, ale nie podoba nam się to, że temat ten staje się tematem politycznym. Są osoby, jak radny Domaszewicz, który na tym temacie próbuje zbijać swój kapitał polityczny. Działamy merytorycznie, chcemy doprowadzić sprawę do końca. Pracujemy z osobami, które są nam pomocne, jak choćby MOSiR. Czekamy na informacje ze strony miasta - stwierdził wiceprezes Michał Rydz.

Ciekawą rzecz powiedział prezes Mateusz Dróżdż: - Klub jest stabilny finansowo. Jeżeli jutro byłaby decyzja, że mamy się wynosić z obiektu MAKiSu przy al. Piłsudskiego i mamy grać na Narodowym, to stać by nas było na wynajęcie stadionu PGE Narodowego. Na jeden mecz, oczywiście.