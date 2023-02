Widzew szósty, ŁKS czwarty według analizy PSMM Monitoring & More

Legia Warszawa także w styczniu była najbardziej medialnym klubem piłkarskim w Polsce – wynika z analizy PSMM Monitoring & More. Legia Warszawa najbardziej medialna na starcie rundy wiosennej. To kolejny miesiąc przerwy między rundami, w którym stołeczny klub pokonał wszystkie inne zespoły. Wśród piłkarzy równych sobie po raz kolejny nie miał Robert Lewandowski, choć świetny miesiąc – nie bez powodu – odnotował także Jakub Kiwior.

Styczeń był miesiącem przygotowań do wznowienia sezonu oraz pierwszej kolejki po zimowej przerwie. W sytuacjach, w których nie mamy do czynienia ze sportowymi emocjami, to właśnie Legia zazwyczaj jest najbardziej popularna w mediach spośród wszystkich klubów PKO BP Ekstraklasy. Nie inaczej było również i tym razem, choć klub nie był zamieszany w żadne spektakularne transfery.

W przypadku Lecha Poznań sytuacja wyglądała dosyć podobnie. W czasie, gdy dziennikarze skupiają się na przygotowaniach zespołów i potencjalnych transferach, to zazwyczaj drugi najbardziej medialny klub w Polsce. W styczniu „Kolejorz” wyróżniał się na tle rywali zgrupowaniem przygotowawczym w Dubaju, gdzie poleciał jako jedyny polski zespół.