Widzew traci młodzieżowców, mecz Odra - Widzew będzie rozegrany

Bartosz Guzdek dołączył na zgrupowaniu w Warce do Radosława Gołębiowskiego, drugiego piłkarza Widzewa Łódź, który wcześniej otrzymał powołanie na wrześniowe mecze towarzyskie. Spotkanie kadry trenera Miłosza Stępińskiego z Włochami zaplanowano na czwartek 2 września, o godzinie 18:00 w Łomży. Natomiast starcie z Portugalią zostanie rozegrane 7 września o godzinie 12:00 w Lizbonie.

Decyzją pionu sportowego i zarządu, Widzew nie będzie składał wniosku o przełożenie meczu z Odrą Opole. Miał do tego prawo z powodu osłabienia kadry powołaniami do reprezentacji. Tym bardziej, że Widzew musi przemeblować skład, bo przecież konieczne jest wystawienie młodzieżowca, a dwaj najlepsi są na kadrze. Zgodnie z przepisami PZPN kluby pierwszej ligi w czasie całego meczu muszą mieć w składzie co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego. Jest nim zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek, kończy 21. rok życia oraz zawodnik młodszy.

Młodzieżowcami w Widzewie są dwaj kadrowicze: Radosław Gołębiowski (2001), Bartosz Guzdek (2002) oraz pozostający w kadrze Widzewa na mecz z Odrą Filip Becht (2001), Kacper Karasek (2002), Mateusz Malec (2003), Mateusz Ludwikowski (2004), Dawid Owczarek (2004).

Jest wielce prawdopodobne, że w meczu z Odrą zadebiutuje Mattia Montini. Włoch został zgłoszony do rozgrywek Fortuna 1 Ligi, gdzie będzie występować z numerem 43.