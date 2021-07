Widzew transfery. Dwaj piłkarze na celowniku Widzewa. Rozmowy trudne

Trener Janusz Niedźwiedź odpowiadał na pytania kibiców na Twitterze, które w głównej mierze dotyczyły kolejnych transferów. - Od początku mojego pojawienia się w klubie wyznaczyliśmy sobie priorytety, wśród których znalazł się lewy wahadłowy pełniący ważną rolę w mojej wizji gry. Negocjacje były trudne, bo szukamy realnego wzmocnienia. Nie możemy zdradzić, z kim rozmawiamy, bo negocjacje dalej się toczą, ale mam nadzieję, że ten zawodnik niedługo pojawi się na treningu. Szukamy również napastnika i bierzemy pod uwagę wszystkie kierunki, ale czasem potrzeba ciszy i spokoju. Mamy wypracowany profil poszukiwanego zawodnika, a potencjalnych wzmocnień było dużo, ale chcemy mieć pewność, że dany piłkarz będzie wartością dodaną - stwierdził trener czterokrotnego mistrza Polski.

Dlaczego w meczu sparingowym zabrakło Abdula Aziza Tetteha?

- Aziz miał bardzo długą podróż, po przyjeździe do klubu przeszedł serię wyczerpujących testów, a w dodatku wziął udział tylko w jednym treningu. Nie chcieliśmy ryzykować kontuzji mięśniowej, ale myślę, że jest to piłkarz, który szybko się aklimatyzuje i będzie do dyspozycji od początku sezonu - powiedział Janusz Niedźwiedź w rozmowie z Marcinem Tarocińskim.